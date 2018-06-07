Помпео: США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие.

Об этом глава Госдепа написал у себя в Twitter.

We’re watching reports that #Iran plans to increase its enrichment capacity. We won’t allow Iran to develop a nuclear weapon. Iran is aware of our resolve. It’s another example of Iran foolishly squandering its resources. It should surprise no one if protests in Iran continue. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 6 июня 2018 г.

"Мы наблюдаем за информацией, как Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ирану известна наша решимость. Это другой пример, как Иран глупо разбазаривает свои ресурсы. Никого не должно удивлять, если в Иране продолжатся протесты", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Иране на атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана.

Напомним, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

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Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.