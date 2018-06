Помпео: США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие.

Об этом глава Госдепа написал у себя в Twitter.

We’re watching reports that #Iran plans to increase its enrichment capacity. We won’t allow Iran to develop a nuclear weapon. Iran is aware of our resolve. It’s another example of Iran foolishly squandering its resources. It should surprise no one if protests in Iran continue.