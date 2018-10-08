Помпео сообщил, когда КНДР допустит инспекторов на ядерный полигон Пхунгери

КНДР допустит международных экспертов на ядерный полигон Пхунгери, как только будут решены логистические вопросы.
Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет Reuters.
"Нужно решить еще ряд логистических вопросов", - сказал Помпео.
Ранее сообщалось, что КНДР просит инспекторов подтвердить ликвидацию и демонтаж ядерного полигона Пхунгери.
Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.
Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.
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