Помпео рассказал, как посещал Донбасс на посту главы ЦРУ

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Помпео рассказал Конгрессу США о поездке на Донбасс

Помпео рассказал Конгрессу США о поездке на Донбасс

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посещал Донбасс, когда занимал должность главы ЦРУ.

О визите он рассказал на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос конгрессмена Стива Чебота, Помпео отметил, что необходимо уделить больше внимания вопросу росийского вторжения на территорию Украины, а также вспомнил о поездке на Донбасс.

"Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, было на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это - очень серьезное дело. Россияне аннексировали одну пятую часть их страны. Мы никогда не должны забыть, что это произошло", - подчеркнул Помпео.

Ранее Помпео заявлял, что США поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.

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