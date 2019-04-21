Помпео провел переговоры и с Зеленским, и с Порошенко - Волкер Сегодня, 04:45 956 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Joshua Roberts Майк Помпео пообщался с обеими кандидатами REUTERS/Joshua Roberts

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что глава Госдепа Майк Помпео пообщался с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы заявить о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Подчеркнул, что мы готовы работать с тем, кого выберет украинский народ, чтобы обеспечить успех процветающей, демократической, свободной и живущей в безопасности Украины", - заявил Волкер.

Secretary Pompeo called both candidates tonight to underscore 🇺🇸 support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity & reiterated our commitment to working with whomever the Ukrainian people choose to ensure the success of a secure, prosperous, democratic, & free 🇺🇦. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главой Госдепартамента США Майком Помпео.