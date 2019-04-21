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Помпео провел переговоры и с Зеленским, и с Порошенко - Волкер

Сегодня, 04:45
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Помпео провел переговоры и с Зеленским, и с Порошенко - Волкер - фото

REUTERS/Joshua Roberts

Майк Помпео пообщался с обеими кандидатами

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что глава Госдепа Майк Помпео пообщался с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы заявить о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Подчеркнул, что мы готовы работать с тем, кого выберет украинский народ, чтобы обеспечить успех процветающей, демократической, свободной и живущей в безопасности Украины", - заявил Волкер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главой Госдепартамента США Майком Помпео.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Майк Помпео Курт Волкер

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