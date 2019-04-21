Помпео провел переговоры и с Зеленским, и с Порошенко - Волкер
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что глава Госдепа Майк Помпео пообщался с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы заявить о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Подчеркнул, что мы готовы работать с тем, кого выберет украинский народ, чтобы обеспечить успех процветающей, демократической, свободной и живущей в безопасности Украины", - заявил Волкер.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главой Госдепартамента США Майком Помпео.