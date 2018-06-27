Помпео прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G7

Помпео заявил, что в Белом доме есть желание видеть РФ на международных площадках

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил Сенату, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы руководство России принимало участие во встречах на международных площадках.

В то же время, он не стал отвечать на вопрос, есть ли в Белом доме желание видеть РФ в Большой семерке, передает Reuters.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических обсуждениях неизбежно, это подкрепляется многолетним опытом", - заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил РФ поддержку относительно возвращения в группу G7.

В первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа по вопросу возвращения России в клуб.