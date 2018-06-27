28 июня 2018, четверг

Помпео прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G7

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Помпео заявил, что в Белом доме есть желание видеть РФ на международных площадках

Помпео заявил, что в Белом доме есть желание видеть РФ на международных площадках

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил Сенату, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы руководство России принимало участие во встречах на международных площадках.

В то же время, он не стал отвечать на вопрос, есть ли в Белом доме желание видеть РФ в Большой семерке, передает Reuters.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических обсуждениях неизбежно, это подкрепляется многолетним опытом", - заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил РФ поддержку относительно возвращения в группу G7. 

В первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа по вопросу возвращения России в клуб.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове