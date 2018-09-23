Помпео прокомментировал информацию о прослушке Трампа сотрудниками Минюста

Государственный секретарь США прокомментировал статью The New York Times, в которой говорилось о том, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн предложил тайно записывать разговоры президента США Дональда Трампа.

Об этом передает Fox News.

"Если ты не можешь быть в команде, если ты не поддерживаешь эту миссию, то тогда, наверное, тебе стоит заняться чем-то другим. Нам нужно, чтобы все помогали президенту Трампу работе. И я надеюсь, что все в каждом агентстве: Минюсте, ФБР, Государственном департаменте участвуют в этой работе", - заявил Помпео.

Ранее издание The New York Times сообщило, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, предложил тайно записывать разговоры президента США Дональда Трампа. Сам Розенштейн опроверг информацию из статьи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из Минюста идет "затянувшееся зловоние", от которого необходимо избавиться.