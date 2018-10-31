Помпео призвал Саудовскую Аравию прекратить авиаудары по Йемену

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к руководству Саудовской Аравии с требованием прекратить авиаудары по Йемену.
Об этом передает Reuters.
По мнению госсекретаря, пришло время положить конец "враждебным действиям" в регионе.
"Соответственно, воздушные удары коалиции должны прекратиться во всех населенных районах Йемена", - заявил Помпео.
Напомним, 24 октября в ходе авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда, который сейчас находится в руках повстанцев-хуситов, погибли по меньшей мере 16 гражданских лиц.
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