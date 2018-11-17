17 ноября 2018, суббота

Помпео поблагодарил КНДР за освобождение американца

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Помпео обратился к руководству КНДР и Швеции

Помпео обратился к руководству КНДР и Швеции

Глава Государственного департамента США Майк Помпео обратился к руководству КНДР и поблагодарил за освобождение американского гражданина.

В то же время, не были названы данные освобожденного американца, передает CNN.

"Соединенные Штаты высоко ценят сотрудничество КНДР и посольства Швеции в ускорении освобождения американского гражданина. США благодарны за поддержку Швеции в КНДР и защиту американского гражданина. Безопасность и благополучие простых граждан остается приоитетом для администрации Трампа", - заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи в качестве возможного жеста примирения распорядились освободить гражданина США, задержанного в прошлом месяце.

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