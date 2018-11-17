Помпео поблагодарил КНДР за освобождение американца

Глава Государственного департамента США Майк Помпео обратился к руководству КНДР и поблагодарил за освобождение американского гражданина.
В то же время, не были названы данные освобожденного американца, передает CNN.
"Соединенные Штаты высоко ценят сотрудничество КНДР и посольства Швеции в ускорении освобождения американского гражданина. США благодарны за поддержку Швеции в КНДР и защиту американского гражданина. Безопасность и благополучие простых граждан остается приоитетом для администрации Трампа", - заявил Помпео.
Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи в качестве возможного жеста примирения распорядились освободить гражданина США, задержанного в прошлом месяце.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования