Помпео поблагодарил КНДР за освобождение американца

Помпео обратился к руководству КНДР и Швеции

Глава Государственного департамента США Майк Помпео обратился к руководству КНДР и поблагодарил за освобождение американского гражданина.

В то же время, не были названы данные освобожденного американца, передает CNN.

"Соединенные Штаты высоко ценят сотрудничество КНДР и посольства Швеции в ускорении освобождения американского гражданина. США благодарны за поддержку Швеции в КНДР и защиту американского гражданина. Безопасность и благополучие простых граждан остается приоитетом для администрации Трампа", - заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи в качестве возможного жеста примирения распорядились освободить гражданина США, задержанного в прошлом месяце.