Помпео о признании аннексии Крыма: Буду биться, чтобы этого не произошло

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Помпео пообещал не допустить признания аннексии Крыма

Помпео пообещал не допустить признания аннексии Крыма

Кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что не допустит признания аннексии Крыма России.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, сообщает Радио Свобода.

"Я буду сражаться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но так, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым", - сказал Помпео

Он также добавил, санкции против России из-за ее агрессии в Украине должны оставаться в силе до момента, пока Москва не выполнит положения минских договоренностей и не прекратит свою агрессию.

Ранее Помпео пообещал, что в случае его утверждения, Госдеп будет продолжить линию предыдущего руководителя, чтобы перезагрузить политику сдерживания России.

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