Помпео о признании аннексии Крыма: Буду биться, чтобы этого не произошло

Кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что не допустит признания аннексии Крыма России.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, сообщает Радио Свобода.

"Я буду сражаться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но так, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым", - сказал Помпео

Он также добавил, санкции против России из-за ее агрессии в Украине должны оставаться в силе до момента, пока Москва не выполнит положения минских договоренностей и не прекратит свою агрессию.

Ранее Помпео пообещал, что в случае его утверждения, Госдеп будет продолжить линию предыдущего руководителя, чтобы перезагрузить политику сдерживания России.