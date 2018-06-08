Помпео будет сопровождать Трампа во время саммита G7 и встречи с Ким Чен Ыном

Государственный секретарь США Майк Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа во время его встреч в канадском Квебеке на саммите Большой семерки и на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, сообщается на официальном сайте Госдепа.

"Майк Помпео 9 июня посетит Шарлевуа, Квебек (Канада), где присоединится к президенту Дональду Трампу, который вместе с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенного Королевства, а также ЕС будет проводить встречи на саммите G7", - говорится в сообщении.

После этого госсекретарь Помпео будет сопровождать президента США во время его встречи с Ким Чен Ыном.

"10-13 июня госсекретарь будет находиться в Сингапуре, где примет участие в саммите с участием президента и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в двусторонних мероприятиях с премьер-министром Сингапура Ли Хсеном Луном", - отметили в Госдепартаменте.

После этого госсекретарь США посетит Республику Корея и Китай.

"Поездки госсекретаря свидетельствуют о том, что администрация сосредотачивает внимание на денуклеаризации Корейского полуострова и привержена нашим союзным и партнерским связям в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметили в Государственном департаменте США.

Ранее Майк Помпео заявил, что США готовы ужесточить меры против КНДР, если дипломатические процессы между Пхеньяном и Вашингтоном пойдут в неверном направлении.

В США также считают, что в случае денуклиаризации, Северную Корею "ждет более позитивный путь" и верят, что Ким Чен Ын разделяет это видение будущего.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного соглашения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на саммите 12 июня.

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.