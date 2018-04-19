Помощник госсекретаря рассказал Конгрессу об атаке российских наемников на позиции США в Сирии

В документе не указано место, дату нападения и его последствия (иллюстративное фото)

Помощник госсекретаря США Уэс Митчелл в отчете для американского Конгресса заявил, что российские наемники напали на американские вооруженные силы в Сирии.

Митчелл составил документ для комитета по международным делам Палаты представителей конгресса США, в котором изложил свое видение ситуации в Сирии, сообщает Интерфакс.

В документе не указано место, дату нападения и его последствия.

В своем отчете помощник госсекретаря отметил, что Россия играет в регионе дестабилизирующую роль и создает угрозу конфликта с западными странами.

В частности, Россия применяет оружие против мирных граждан и сирийской оппозиции. Кроме того, она саботирует женевский процесс политического урегулирования в стране, создавая альтернативные площадки для переговоров, как межсирийский саммит в Астане, и диктуя там свою повестку.

В отчете также говорится об усилиях США для минимизации вероятности столкновений с российской армией.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ рассказал, что несколько недель назад в Сирии произошло столкновение американских военных с российскими силами.

"У нас была очень-очень жестокая - мы недавно говорили об этом - схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками, и это очень печально. В этой битве погибло много людей", - сказал американский президент.