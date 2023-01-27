Латвия примет в больницах 120 раненых украинских военных

27 января, 14:27
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Флаг Латвии (Фото:Latvian Institute/flickr)

Флаг Латвии (Фото:Latvian Institute/flickr)

Латвия в 2023 году планирует оказать медицинскую помощь 120 раненым украинским военным.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Латвии.

«Латвия есть и будет опорой для украинского народа. Сейчас Латвия оказывает поддержку пострадавшим на войне украинцам в рамках соглашения о сотрудничестве учреждений здравоохранения», — сказала глава Минздрава Лига Менгельсоне.

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По словам министра, она также планирует обсудить возможности улучшения медпомощи в стационарных и реабилитационных учреждениях страны.

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В 2022 году в Латвию направили 130 раненых украинских военных. Им оказали помощь в Рижской восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре Вайвари.

В августе 2022 года Латвия возобновила программу реабилитации раненых украинских военнослужащих, которая действовала еще с 2014 года. Для этого из госбюджета страны выделяли 280 тысяч евро.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Помощь Украинские военные Ранения Латвия

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