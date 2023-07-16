Южная Корея предоставит Украине миноискатели и оборудование для разминирования 16 июля, 19:10 Флаг Южной Кореи (Фото:REUTERS/Carlos Barria/Files)

Южная Корея отправит Украине дополнительное оборудование для разминирования, пишет Reuters со ссылкой на чиновника страны в воскресенье, 16 июля.

«Мы думаем расширить поддержку миноискателей и оборудования для разминирования, поскольку спрос Украины на них был оценен как отчаянно огромный», — сказал на брифинге заместитель советника президента Южной Кореи Юна Сук Йоля по национальной безопасности Ким То Хё.

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По данным агентства, Южная Корея является значительным экспортером оружия. Однако, до сих пор она воздерживалась от предоставления Украине летального оружия, поскольку боялась, что это может негативно сказаться на ее деловых связях с Россией и возможности влиять на режим Северной Кореи через нее.

15 июля с неанонсированным визитом в Киев прибыл Юн Сок Йоль. Глава южнокорейского государства успел побывать в Буче, а также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудили вопросы военных поставок и предоставления финансирования для Украины.

В тот же день Юн Сок Йоль сообщил, что его страна планирует увеличить финансовое и военное сотрудничество с Украиной на 2023 год.

Во время пресс-конференции Юн Сок Йоль сообщил, что Южная Корея также собирается расширить масштаб военных поставок в Украину в этом году. По его словам, в прошлом году Южная Корея передала нелетальную помощь, которая включала бронежилеты и шлемы.