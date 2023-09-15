Администрация Байдена уверена, что Конгресс примет дальнейшую помощь Украине

15 сентября, 23:57
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Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Несмотря на определенные споры среди американских конгрессменов о продолжении поддержки Украины, Белый дом уверен, что законопроект с новым масштабным пакетом помощи будет принят. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявил на брифинге советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

«На основе наших консультаций на Капитолийском холме мы считаем, что в обеих палатах в дальнейшем сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования», — отметил Салливан.

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Он выразил уверенность, что и республиканцы, и демократы признают: Соединенные Штаты не могут отказаться от поддержки Украины в такой критический момент.

В администрации Байдена сохраняют уверенность, что несмотря на сложные законодательные процедуры США смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем будут возглавлять коалицию украинских союзников, цитирует советника Укринформ.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский будет выступать на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а на следующий день будет участвовать в дебатах по Украине на Совбезе.

После этого он поедет в Вашингтон, где встретится с президентом США Байденом и выступит в Конгрессе.

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Осенью американские законодатели должны рассмотреть запрос президента США Джо Байдена на дополнительную помощь Украине.

13 сентября лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что поддержка Украины — в интересах США, и призвал однопартийцев поддержать продолжение помощи.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   США Джо Байден Конгресс США Владимир Зеленский Джейк Салливан Война России против Украины

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