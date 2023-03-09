Байден предложил выделить более 6 млрд долларов на поддержку Украины в следующем году

9 марта, 20:27
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Президент США Джо Байден в четверг, 9 марта, опубликовал бюджетный запрос на 2024 финансовый год, который предусматривает более 6 млрд долларов на поддержку Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет газета, общий запрос в размере 6,8 трлн долларов направлен на увеличение расходов на Вооруженные силы и большое количество социальных программ, а также на сокращение дефицита бюджета в будущем. NYT объясняет, что предложение главы Белого дома «не имеет шансов быть реализованным» в полном объеме, но станет началом сложного процесса в Конгрессе по определению объема расходов федерального правительства.

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«У предлагаемого бюджета нет шансов пройти Палату представителей, которую контролируют республиканцы. Но план Байдена будет определять предстоящие политические баталии на Капитолийском холме», — пишет CNN.

3 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 400 млн долларов, в который входят боеприпасы для американских гаубиц и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды для боевых машин пехоты Bradley, танковые мостоукладчики, подрывные заряды и так далее.

https://www.youtube.com/embed/cd5v7-N2TII
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Джо Байден Белый дом Конгресс США Украина-США Бюджет Война России против Украины

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