Байден предложил выделить более 6 млрд долларов на поддержку Украины в следующем году 9 марта, 20:27 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Президент США Джо Байден в четверг, 9 марта, опубликовал бюджетный запрос на 2024 финансовый год, который предусматривает более 6 млрд долларов на поддержку Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет газета, общий запрос в размере 6,8 трлн долларов направлен на увеличение расходов на Вооруженные силы и большое количество социальных программ, а также на сокращение дефицита бюджета в будущем. NYT объясняет, что предложение главы Белого дома «не имеет шансов быть реализованным» в полном объеме, но станет началом сложного процесса в Конгрессе по определению объема расходов федерального правительства.



Видео дня

«У предлагаемого бюджета нет шансов пройти Палату представителей, которую контролируют республиканцы. Но план Байдена будет определять предстоящие политические баталии на Капитолийском холме», — пишет CNN.



3 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 400 млн долларов, в который входят боеприпасы для американских гаубиц и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды для боевых машин пехоты Bradley, танковые мостоукладчики, подрывные заряды и так далее.