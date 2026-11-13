Украина получит от Германии €200 млн зимней помощи

МИД Германии и Министерство экономического сотрудничества и развития выделяют дополнительные €200 млн на краткосрочную зимнюю помощь Украине.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе двух ведомств.

Там указано, что бюджетный комитет Бундестага в пятницу, 13 ноября, одобрил соответствующее финансирование.

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Правительство Германии отметило, что с приближением зимы Украина срочно нуждается в дополнительной поддержке для обеспечения населения самым необходимым, а также для поддержания энерго- и водоснабжения на фоне усиленных ударов РФ по гражданской инфраструктуре.

По словам Йоганна Вадефуля, такие атаки приводят к единственному выводу: вместо того чтобы наконец начать серьезные переговоры, Москва считает, что зимние холода — на ее стороне.

Однако он подчеркнул, что эта стратегия потерпит неудачу, поскольку российский диктатор Владимир Путин продолжает недооценивать стойкость Украины и ее партнеров.

Вадефуль говорит, что в этой острой чрезвычайной ситуации МИД Германии предоставляет еще больше крайне необходимой гуманитарной помощи.

«Мы поддерживаем семьи, нуждающиеся в помощи, обеспечиваем жизненно важный доступ к отоплению и питьевой воде, а также помогаем поддерживать медицинское обслуживание. Наш посыл ясен: мы на стороне Украины и будем укреплять ее — сколько бы времени это ни заняло», — заявил он.

В свою очередь, министр по вопросам развития Рим Алабали-Радован отметила, что поддержка со стороны Германии является знаком солидарности, а также вкладом в безопасность в Европе, и помогает обеспечить возможность для украинцев и дальше жить в своей стране.

Средства из кризисного фонда BMZ используются для финансирования мероприятий в сферах электро-, тепло- и водоснабжения, для школ и детских садов, в сельском хозяйстве, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.

9 ноября Еврокомиссия подтвердила запуск специального механизма помощи Украине в чрезвычайных ситуациях, о котором шла речь в разговоре президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.