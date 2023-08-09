Администрация Байдена 10 августа будет просить Конгресс о дополнительном финансировании для Украины — Politico 9 августа, 23:00 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Администрация президента США Джо Байден 10 августа обнародует свой запрос в Конгресс на миллиарды долларов дополнительного финансирования на поставку оружия и другой помощи для Украины, пишет Politico со ссылкой на двух анонимных собеседников.

По словам анонимных собеседников, этот запрос на экстренное финансирование также будет включать помощь Тайваню и деньги для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, которые быстро заканчиваются, хотя окончательные полномочия по конкретным средствам принадлежит Офису менеджмента и бюджета Белого дома. Белого дома.

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Издание отмечает, что пока неизвестно дополнительных подробностей о сумме запроса или его конкретных целях.

8 августа издание CNN отмечало, что администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины. Запрос будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Госдеп США подтвердил, что Вашингтон на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

В то же время в Министерстве обороны США заявили, что в стране предусмотрено еще более 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

Издание The Washington Post сообщало, что общий объем помощи, которую США передали Украине, превышает сейчас 66 миллиардов долларов.