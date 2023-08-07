Больше стоимости Twitter. Помощь Украине от США превысила 66 миллиардов долларов — WP 7 августа, 02:52 США передают Украине военную, гуманитарную и другую помощь (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Общий объем помощи, которую США передали Украине, превышает сейчас 66 миллиардов долларов.

Об этом сообщает The Washington Post.

Общий объем достиг 66,2 миллиардов долларов, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, экономическая поддержка — $20,5 млрд, и еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь.



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Издание отмечает, что объемы помощи превышают поддержку других союзников — Израиля, Иордании и Египта. Журналисты напоминают, что по плану Маршалла после Второй мировой войны было выделено (с поправкой на инфляцию) около 150 миллиардов долларов за три года.

Объем американской помощи Украине превысил стоимость Twitter ($44 млрд), космического телескопа James Webb ($10 млрд) и расходы на план студенческих займов администрации Байдена ($39 млрд).

25 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долл. Он включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

Пакет помощи включает в себя:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;

комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

минометы калибра 120-мм и 60-мм;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

беспилотные авиационные комплексы Hornet;

ракеты Hydra-70;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

приборы ночного видения и тепловизоры;

запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое снаряжение

Инфографика: NV