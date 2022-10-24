Назло врагу № 1. Действительно ли Израиль готов расширить помощь Украине из-за участия Ирана в войне — и ждать ли ПВО? 24 октября, 16:34 Сюжет Обломки иранского дрона Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

На фоне активного участия Ирана в войне РФ против Украины дрогнул один из самых упорных оплотов «нейтралитета» среди влиятельных стран — Израиль. По информации американских СМИ, Израиль поделился с украинской стороной полезными разведданными о беспилотниках Shahed-136.

Может ли израильская поддержка Украины шагнуть дальше этой осторожной помощи? НВ собрал главное, что известно о позиции Израиля, к которому официальный Киев неоднократно обращался с просьбами о предоставлении либо продаже технологий и средств ПВО.



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Вероятный удар по иранскому заводу в Сирии и разведданные о дронах-камкадзе: что известно о новых проявлениях помощи Израиля

23 октября американская The New York Times опубликовала материал о том, как Украина пытается противостоять атакам иранских дронов-камикадзе. Именно из этого текста стало известно, что, по неофициальным данным неназванного украинского чиновника, Израиль предоставил Украине «разведданные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники». Ранее эту информацию изданию подтверждали израильские источники, сообщая, что Израиль также предложил изучить обломки дронов, которые сбили в Украине.

Более детальной информации об этих данных NYT не привела, напомнив лишь, что министр обороны Израиля Бени Ганц отверг просьбу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о продаже Украине средств противовоздушной обороны (ПВО).

Газета также привела позицию советника министра обороны Украины Юрия Сака который отметил, что помогая Киеву в борьбе с иранскими беспилотниками, Израиль мог бы отточить собственную тактику в борьбе с такими угрозами от Ирана для своей же территории.

«Эти иранские беспилотники, которые наносят удары по украинским городам, не были разработаны или предназначены для [ударов по] Украине. Они разрабатывались как средства для нанесения массовых ударов по Израилю. Они [Иран и Россия] используют Украину как испытательный полигон, чтобы увидеть слабые места, усовершенствовать их, и рано или поздно они будут использовать их против самого Израиля», — убежден Сак.

В еще одной своей статье от 20 октября NYT предположила, что Израиль вскоре будет готов оказать Украине больше помощи, чем в первые месяцы войны, когда она ограничивалась в основном гуманитарными грузами. По данным израильского чиновника и источников газеты на Ближнем востоке, к этому может привести тот факт, что Россия все слабее координирует с Израилем свои военные действий в Сирии. Согласно этой информации, РФ перебросила из Сирии в Украину критически важную военную технику и силы, а также несколько российских командиров, которые воевали в Сирии. При этом российское военное руководство в Москве стало менее вовлеченным в повседневное управление операциями в этом регионе.

Еще одно событие, которое дало повод вновь обсуждать позицию Израиля в войне РФ против Украины — сообщение базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), которые пытается независимо отслеживать события войны в Сирии.

По информации SOHR, в ночь на 22 октября Израиль нанес удар по заводу по сборке иранских дронов вблизи Дамаска в Сирии. В результате после прямого обстрела израильскими ракетами якобы были уничтожены военная логистические цели и оборудование, которое использовалось для сбора беспилотников иранского производства. Представители SOHR уточняют, что производство дронов-камикадзе неуточненной модели велось в этом районе с января 2022 года, когда на военный аэродром западнее Дамаска были доставлены из Ирана партии оружия, боеприпасов и деталей для производства беспилотников.

Действительно ли Израиль готов расширить помощь Украине — и почему тогда не дает ПВО?

19 октября Украина действительно направила Израилю официальный запрос о поставках систем ПВО. Американский портал Axios даже обнародовал копию письма украинской стороны, составленного от имени посольства Украины в Израиле (подлинность документа позже подтвердил Reuters украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук). Среди запрашиваемых средств ПВО были названы системы Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome [знаменитый Железный Купол], David’s Sling [система для перехвата более сложных баллистических ракет, известная как Праща Давида], Arrow Interceptor.

Однако израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что его страна «проводит политику поддержки Украины посредством гуманитарной помощи, поставок систем для спасения жизней и оборонительного оборудования», поэтому исключает поставки систем ПВО и намерена придерживаться своей позиции впредь. «Я хочу дать понять, что мы не продаем оружие Украине», — сказал Ганц.

Другие представители властей Израиля остаются столь же категоричными.

Премьер-министр Яир Лапид отметил, что передача системы Железный купол Украине стала бы «неверным переходом границ» и нарушением оборонных интересов его страны.

«Это некий переход границ, переход, который по многим причинам, мне кажется неверным. Я говорю о серии доводов, имеющих значение для нашей национальной безопасности. Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной», — сказал Лапид.

Существует как минимум несколько факторов, которые объясняют такую позицию Израиля.

1. Зависимость Израиля от сотрудничества России с израильскими ВВС в проведении рейдов в Сирии. Как полагают источники NYT, отказ предоставлять Украине ПВО может быть связан с опасениями, что россияне смогут применить С-300 против израильских самолетов в Сирии. Однако, как считает американское издание, предположительный вывод российских С-300 и части войск РФ из Сирии, о котором сообщили источники NYT, мог бы позитивной повлиять на действия Израиля в отношении помощи Украине.

2. Формальные декларируемые Израилем опасения о собственной безопасности. Подобные заявления делают не только власти Израиля, но и оппозиция страны. Недавно ее лидер Биньямин Нетаньяху, бывший израильский премьер, в интервью американскому телеканалу MSNBC озвучил опасения, что любое оружие, предоставленное Украине, якобы может оказаться «в руках Ирана» — извечного врага Израиля. «Логика такая, что вот оно попадет в руки к россиянам, а они передадут его Ирану», — пояснил вероятный ход мыслей Нетаньяху в интервью Радио НВ израильский журналист Сергей Ауслендер. «Сейчас отчаянно ищут причину, как бы оружие не передавать», — добавил он. С другой стороны, он назвал «непростую, сложную, тяжелую» ситуацию в сфере безопасности Израиля одной из наиболее объективных причин, из-за которых страна отказывается поставлять ПВО Украине. Со своей стороны, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский напомнил в интервью НВ, что его страна не является членом НАТО и, мол, поэтому вынуждена быть более осторожной. «Обратите внимание, что страны, которые оказывают наибольшую военную помощь Украины, это страны, которые входят в блок НАТО и, соответственно, на них распространяется защита блока НАТО. Израиль противостоит агрессии соседних стран в одиночку», — заявил Бродский.

3. Грядущие выборы в Израиле. Совсем скоро, 1 ноября 2022 года, в Израиле состоятся внеочередные парламентские выборы в Кнессет. Это пятые за последние 3,5 года выборы в Кнессет — и очевидно, что никто из представителей власти в Израиле до сих пор не был настроен резко менять политику страны в отношении помощи Украине незадолго до выборов. «Есть причины, которые заключаются в том, что у нас выборы через две недели, даже уже меньше. И соответственно, некому просто принять такое решение», — подтвердил Ауслендер. По его словам, в израильском политическом поле, учитывая выборы, до последнего времени «почти не звучал украинский вопрос». «Только сейчас он зазвучал, активно вдруг стали его обсуждать. Только после того, как стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты», — отметил израильский журналист. Он также дал понять, что и после выборов «не видит положительных перспектив» в вопросе предоставления Украине израильских ПВО. «Либо мы чего-то просто не знаем», — отметил Ауслендер.

Однако исход выборов все же может повлиять на смену позиции Израиля, полагает американский специализированный военный портал Breaking Defense. «Если партиям удастся создать стабильную коалицию, то, как предсказывают источники, вопрос военной помощи Украине в свете иранского участия в войне станет приоритетным и Израиль будет решать, продолжать нынешнюю политику или менять ее», — пишет израильский автор Breaking Defense.

В то же время посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эфире Радио НВ дал понять, что его страна предпочла бы хранить в тайне любую дискуссию о возможных поставках оружия либо средств ПВО украинской стороне.

«Безусловно, системы противоракетной обороны и любые другие системы противовоздушной обороны являются частью оборонного экспорта, на которые распространяются определенные правила. Но что самое важное: переговоры об оборонном сотрудничестве не ведутся при помощи СМИ, они не ведутся в публичном пространстве. Поэтому я считаю, что любая дискуссия, любое обсуждение — даст Израиль оружие, не даст Израиль оружие — только вредит делу», — заявил Бродский.

По словам посла, «такие контакты должны осуществляться тайно, по специальным каналам». «Если есть желание достичь результата, то привлекать общественное мнение и пытаться воздействовать при помощи общественного мнения, при помощи прессы, думаю, это контрпродуктивно», считает он

И все же в израильской политической среде уже стали звучать более откровенные голоса в поддержку Украины. Самым заметным из них стало заявление министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая. 16 октября он написал в Твиттер: «Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте. Украине пора получать [от Израиля] и военную помощь, такую же, какую оказывают США и НАТО».

Комментируя его позицию в эфире Радио НВ, журналист Сергей Ауслендер напомнил, что Нахман сам является бывшим военным журналистом и ранее руководил пресс-службой израильской армии. «И он, как бы, на левом краю политики находится. […]. И кстати, с левого края израильской политики чаще раздаются призывы помочь Украине, чем с правого», — напомнил Ауслендер. Однако, полагает он, словам Нахмана не приходится придавать серьезное значение, тем более, что уже после выборов он перестанет быть министром.

Как напоминает ВВС, опрос, проведенный в конце сентября по заказу израильского Института региональной внешней политики Митвим, показал, что 53% граждан Израиля поддерживают нынешнюю политику балансирования (без оказания военной помощи Киеву), 28% выступают за оказание всесторонней помощи Украине и только 2% поддерживают Россию.



«Умная» система оповещения для Украины — компромиссное предложение Израиля: о чем идет речь

Единственное новое предложение помощи Украине, которое Израиль озвучил на фоне волны атак России с помощью иранских дронов — готовность помочь Украине развернуть «гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле», о чем сообщило издание The Times Of Israel.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил об этом предложении в своем выступлении перед послами стран ЕС через день после того, как Украина отправила запрос на поставку израильских систем ПВО.

Ганц пояснил, что «в рамках расширения помощи и поставок оборудования, которое помогает спасать жизни» Израиль после разговора с представителями Украины «обратился за данными, которые позволили бы нам оказать помощь в сооружении и поставке „умной“ системы оповещения против воздушных и других угроз — подобно той, что есть в Израиле».

Как напоминает израильское издание, такая система оповещения использует сочетание радаров и электрооптических устройств для обнаружения пусков ракет и других целей. Она способна классифицировать размеры потенциально опасных объектов и степень угрозы, которую они представляют, а также определять на карте районы, находящихся в зоне опасности.

Граждане получают соответствующие предупреждения от этой системы посредством сирены, оповещений на свои телефоны, а также сообщений по телевидению и радио.

«Такая система имела бы преимущества как в плане спасения жизней гражданских лиц, так и в том, чтобы направлять сигналы тревоги и оповещения в соответствующие районы», — пояснил министр обороны Израиля. Однако никаких возможных сроков развертывания такой системы Ганц не озвучил.