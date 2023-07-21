Артиллерия, ПВО и средства разминирования. На следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи для Украины — Reuters 21 июля, 23:31 Во вторник, 25 июля, США планируют объявить о новом пакете военной помощи для нужд Сил обороны Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Соединенные Штаты Америки планируют во вторник, 25 июля, объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов США, пишет Reuters со ссылкой на три источника, которые подтвердили эту информацию в пятницу, 21 июля.

Источники сообщили, что основными приоритетами в этом транше помощи для украинских Сил обороны станут «артиллерия, ракеты противовоздушной обороны и наземная техника для усиления контрнаступления Украины»

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Два источника дополнительно рассказали, что США не включают кассетные боеприпасы в этот пакет помощи, которые Киев уже получил накануне.

По словам неназванных чиновников, в пакет включат:

несколько бронетранспортеров Stryker;

оборудование для разминирования;

боеприпасы для систем HIMARS;

снаряды к комплексам Stinger, TOW и Javelin;

ракеты для систем ПВО NASAMS и Patriot.

Источники добавляют, что пакет помощи «еще формируется и может измениться».

19 июля США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.

В четверг, 20 июля, в Пентагоне заявили, что будут продолжать оказывать военную помощь для украинских защитников.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также заявил, что сейчас главными потребностями Сил обороны Украины являются артиллерия, боеприпасы, ПВО и танки.

