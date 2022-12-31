Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI 31 декабря, 11:47 Папа Римский Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни (Фото:Sven Hoppe / Pool via REUTERS)

31 декабря в возрасте 95 лет умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI, ушедший в отставку с поста лидера католической церкви в 2013 году.

«С печалью сообщаем, что Папа-эмерит Бенедикт XVI умер сегодня в 09:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — сообщила пресс-служба Ватикана.



Папа Бенедикт XVI родился в Германии, имя при рождении — Йозеф Алоис Ратцингер. Он возглавил католическую церковь в 2005-м в возрасте 78 лет, став одним из старейших пап, которые когда-либо были избраны.

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На время его папства пришлись обвинения, расследования и судебные тяжбы касательно десятилетий жестокого обращения с детьми со стороны священников католической церкви.

В 2013-м Бенедикт XVI отрекся от престола по состоянию здоровья, став первым Папой, ушедшим в отставку со времен Григория XII, отказавшегося от должности в 1415 году.



Бенедикт провел последние годы в монастыре Mater Ecclesiae в стенах Ватикана. Его преемник Папа Франциск рассказывал, что часто посещал Бенедикта там.

Хотя бывший понтифик болел уже длительное время, Святой Престол заявил, что его состояние ухудшилось в последнее время из-за преклонных лет.

В среду Папа Римский Франциск призвал в свою последнюю аудиенцию в Ватикане «помолиться особой молитвой за Папу-эмерита Бенедикта», который, по его словам, был очень болен.