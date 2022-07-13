Поляки собирают деньги на 20 дронов-камикадзе Warmate. Их передадут Украине 13 июля, 19:17 Дрон Warmate (Фото:wikipedia.org)

Поляки объявили сбор средств на 20 дронов-камикадзе Warmate от польской WB Electronics и на наземную станцию управления. Все это передадут на нужды войск Украины.

По словам организатора сбора, компания-производитель дронов согласилась заняться поставкой одного комплекса в Украину после перечисления средств. Для этого нужно собрать 4 млн. злотых (24,7 млн. грн). За первый день уже собрано 20500 злотых.

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Один комплекс — это станция управления и 20 дронов-камикадзе, которые могут уничтожать враждебные цели в глубоком тылу (радиус действия — 10 километров).

Это не первый сбор средств в Польше на боевую технику Украины. В конце июня поляки начали убирать 4,5 миллиона злотых на ударный Bayraktar. В настоящее время собрано более половины указанной суммы.



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