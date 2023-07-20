Фух, пронесло. Пьяный поляк решил отправиться в Данию, но едва не заехал на паруснике в Россию 20 июля, 23:58 Задержание подозреваемого (Фото:Полиция Польши)

Сотрудники польской полиции задержали в Гданьском заливе 72-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который хотел отплыть в Данию на парусной яхте, но едва не попал в Россию.

Об этом говорится в сообщении полиции Поморского воеводства.

Пограничная служба Польши в среду вечером, 20 июля, попросила полицию вмешаться в ситуацию с парусником, который направлялся в Российскую Федерацию и долгое время не выходил на связь. На место выехал водный патруль.

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Через несколько минут правоохранители добрались до парусника, который был на расстоянии более 10 километров от берега. К тому времени, когда офицеры добрались до парусной яхты, она была уже в семи километрах от границы с РФ.

«Во время проверки выяснилось, что контакт с 72-летним рулевым парусника был затруднен, поскольку он находился в состоянии значительного алкогольного опьянения. Мужчина не мог назвать свое имя и самостоятельно держаться на ногах», — пишут полицейские.

Мужчина объяснил, что вышел из порта Гдыня и хотел доплыть до Копенгагена. Тест на алкоголь показал, что в организме мужчины было почти два промилле алкоголя.

Поляка сняли с яхты, арестовали и отвезли в полицейскую камеру. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.