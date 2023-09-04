Президент ЮАР заявил, что расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию 4 сентября, 04:18 Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото:Сергей Чириков/Pool via REUTERS/File Photo)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что независимое расследование не нашло доказательств того, что российское судно в конце прошлого года вывезло из страны оружие, предназначенное для России. Об этом сообщает Reuters.

В мае посол США в Южной Африке Рубен Бригетти заявил местным журналистам, что в декабре прошлого года российское грузовое судно Леди Р загрузило оружие на военно-морской базе вблизи Кейптауна.

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Рамафоса ответил, что эти обвинения оказывают разрушительное влияние на экономику Южной Африки и ее позицию в мире.



Когда обвинения были выдвинуты, южноафриканские официальные лица поспешили отвергнуть их, и президент начал независимое расследование, которое возглавил судья в отставке.

«Группа экспертов установила, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение, что судно перевозило оружие из Южной Африки, предназначенное для России», — сказал Рамафоса.

Он добавил, что разрешение на экспорт оружия не было выдано, и оружие не было экспортировано.

По словам Рамафосы, корабль пришвартовался к базе, чтобы доставить оборудование, которое было заказано для Национальных сил обороны ЮАР в 2018 году южноафриканской компанией Armscor, занимающейся закупкой оружия.

Он отказался разглашать детали груза, потому что это может поставить под угрозу важные военные операции и жизнь южноафриканских солдат.

«Если учесть все обстоятельства, то ни одно из обвинений в поставках оружия в Россию не подтвердилось. Ни один из тех, кто выдвинул эти обвинения, не смог предоставить никаких доказательств в поддержку претензий, которые были выдвинуты против нашей страны», — сказал президент ЮАР.