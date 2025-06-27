В США Верховный суд ограничил полномочия отдельных судей блокировать решения и указы Трампа

Об этом 27 июня сообщает газета Barron’s со ссылкой на AFP.

«В пятницу Верховный суд США обеспечил президенту Дональду Трампу важную победу, ограничив полномочия отдельных федеральных судей по блокированию решений исполнительной власти. В решении, принятом со счетом 6:3 по делу о попытке Трампа отменить право на гражданство по праву рождения, суд постановил, что общенациональные судебные запреты, вынесенные судьями окружных судов, „вероятно, превышают справедливые полномочия, предоставленные Конгрессом федеральным судам“», — пишет издание.

При этом Верховный суд США не стал выносить немедленного решения о конституционности исполнительного указа Трампа, направленного на отмену автоматического гражданства для детей, родившихся на американской территории. Однако ожидается, что более широкое решение о сфере действия судебных постановлений устранит серьезное препятствие для часто вызывающих споры указов Трампа и подтвердит полномочия Белого дома, сообщает AFP.

«Федеральные суды не осуществляют общий надзор за исполнительной властью; они разрешают дела и споры в соответствии с полномочиями, предоставленными им Конгрессом. Когда суд приходит к выводу, что исполнительная власть действовала незаконно, ответ не заключается в том, чтобы суд тоже превысил свои полномочия», — заявила судья Эми Кони Барретт в финальном заключении, к которой присоединились пять других консервативных судей суда.

Как пишет Barron’s, это решение Верховного суда США имеет далеко идущие последствия для способности судебной власти сдерживать решения Трампа или будущих американских президентов.

«Указ Трампа о гражданстве по праву рождения — лишь один из ряда пунктов его программы, которые были заблокированы судьями по всей стране — как назначенными демократами, так и республиканцами — с момента его вступления в должность в январе. Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой ограничить применение судебного запрета окружного суда исключительно сторонами, которые возбудили дело, и округом, в котором председательствует судья», — подытожило издание.

Указ президента Трампа о гражданстве по праву рождения гласит, что дети, рожденные от родителей, незаконно проживающих в США или имеющих временные визы, не будут автоматически становиться гражданами.

Три нижестоящих суда постановили, что данный документ является нарушением 14-й поправки к Конституции США, которая гласит: «Все лица, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов».

Коме того, указ был признан неконституционным судами штатов Мэриленд, Массачусетс и Вашингтон, что и побудило президента Трампа обратиться с чрезвычайной апелляцией в Верховный суд в попытке добиться от высшей судебной инстанции отмены использования общенациональных судебных запретов.