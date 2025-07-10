В США суд приостановил действие указа Трампа, ограничивающего право на американское гражданство по рождению

Как пишут СМИ, решение суда ускоряет возвращение рассмотрения указа Трампа о праве на гражданство в Верховный суд США (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

В штате Нью-Гэмпшир федеральный судья Джозеф Лаплант вынес 10 июля постановление, которое запрещает вступление в силу указа президента Дональда Трампа, отменяющего право на гражданство по праву рождения в пределах США.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Судья Лаплант также утвердил коллективный иск, в котором упоминаются все дети, которые будут затронуты данным указом Трампа. При этом администрация Трампа получило семидневную отсрочку для подачи апелляции.

«Это защитит каждого ребенка в стране от этого беззаконного, неконституционного и жестокого указа», — сказал заявил адвокат истцов Коди Вофси.

Как пишет Associated Press, решение Лапланта ускоряет возвращение рассмотрения указа Трампа в Верховный суд США.

«Судьям может быть предложено вынести решение о том, соответствует ли указ их решению, принятому в июне, которое ограничивало полномочия судей по вынесению общенациональных судебных запретов», — сообщило агентство.

Одним из своих первых указов после второго прихода в Белый дом Дональд Трамп распорядился ограничить право на автоматическое получение гражданства США для всех, кто родился на территории страны.

Документ гласит, что дети, рожденные от родителей, незаконно проживающих в США или имеющих временные визы, не будут автоматически становиться гражданами.

Впоследствии три нижестоящих суда постановили, что данный документ является нарушением 14-й поправки к Конституции США, которая гласит: «Все лица, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов».

Коме того, указ был признан неконституционным судами штатов Мэриленд, Массачусетс и Вашингтон, что и побудило президента Трампа обратиться с чрезвычайной апелляцией в Верховный суд в попытке добиться от высшей судебной инстанции отмены использования общенациональных судебных запретов.

27 июня Верховный суд США ограничил полномочия отдельных американских судей блокировать решения президента Трампа. Как сообщало агентство AFP, более широкое решение о сфере действия судебных постановлений устранит серьезное препятствие для часто вызывающих споры указов Трампа и подтвердит полномочия Белого дома — в первую очередь указа об ограничении права на гражданство.