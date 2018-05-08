Полторак рассказал, какую военную помощь от США ждут ВСУ после поставок Javelin

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По словам Полторака, Пентагон готов к расширению сотрудничества
Фото: mil.gov.u

По словам Полторака, Пентагон готов к расширению сотрудничества

После поставок для ВСУ противотанковых ракетных комплексов Javelin Минобороны надеется на помощь США в повышении боеготовности украинской ПВО.

Об этом в интервью Обозревателю сообщил глава ведомства Степан Полторак.

"Вы знаете, нам нужно повысить уровень готовности наших воздушных сил, противовоздушной обороны", - заявил он.

При этом Полторак отметил, что во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом он увидел, что "наши американские коллеги готовы к расширению сотрудничества".

Ранее сообщалось, что, по мнению главы Минобороны Степана Полторака, численность миротворцев на Донбассе может составить от 10 до 40 тысяч.

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