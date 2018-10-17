Польского экс-консула приговорили к пожизненному заключению за убийство тещи

Зять Элен Пастор признался в том, что заказал ее убийство

Польский зять самой богатой жительницы Монако Элен Пастор признался в том, что заказал ее убийство.

Об этом пишет AFP.

После признания мужчину приговорили к пожизненному заключению

Войцех Яновский несколько лет отрицал свою причастность к убийству 77-летней тещи, которая владела многочисленными объектами дорогой недвижимости. Мужчина входил в список девяти обвиняемых по этому делу, сообщает BBC.

Во время убийства женщины Яновский занимал должность почетного консула Польши в Монако. Как утверждал его адвокат, мотивом убийства была попытка встать на защиту его гражданской жены и дочери Элен Пастор Сильвии, у которой были плохие отношения с матерью.

#BREAKING: Polish ex-consul sentenced to life in prison for murder of Monaco heiress pic.twitter.com/e2EPVHLhQg — AFP news agency (@AFP) 17 октября 2018 г.

В суде Яновский также заявлял, что не заказывал у киллеров убийство водителя Пастор, но другой обвиняемый по этому делу заявил обратное.

По данным следственных органов, Яновский был близок к банкротству, а когда его гражданская жена Сильвия Пастор заболела в 2012 году раком, понял, что его ждет финансовый крах.

Элен Пастор назначила сыну и дочери ежемесячное содержание в размере 500 тыс. евро, но в случае смерти ее дочери выплаты прекратились бы.

По данным полиции, контракт на убийство стоил 140 тыс. евро.