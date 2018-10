Польского экс-консула приговорили к пожизненному заключению за убийство тещи

Польский зять самой богатой жительницы Монако Элен Пастор признался в том, что заказал ее убийство.

Об этом пишет AFP.

После признания мужчину приговорили к пожизненному заключению

Войцех Яновский несколько лет отрицал свою причастность к убийству 77-летней тещи, которая владела многочисленными объектами дорогой недвижимости. Мужчина входил в список девяти обвиняемых по этому делу, сообщает BBC.

Во время убийства женщины Яновский занимал должность почетного консула Польши в Монако. Как утверждал его адвокат, мотивом убийства была попытка встать на защиту его гражданской жены и дочери Элен Пастор Сильвии, у которой были плохие отношения с матерью.

