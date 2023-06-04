Польские добровольцы сообщили, что вместе с РДК участвуют в рейдах в Россию 4 июня, 16:09 Польские добровольцы помогают РДК с рейдами на территории России (Фото:Polski Korpus Ochotniczy / Telegram)

Бойцы Польского добровольческого корпуса (ПДК) сообщают, что вместе с Русским добровольческим корпусом (РДК) и Легионом Свобода России (ЛСР) участвуют в рейдах на территории России.

Польские добровольцы поделились соответствующими видео на Telegram-канале ПДК.

«Любимая, я забрал посылку из Новой почты», — говорит на польском языке боец на одном из видео, держа в руках вывеску Почты России.



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Вскоре РДК опубликовали заявление, в котором рассказали подробнее о роли польских бойцов в операциях в РФ. Там отмечают, что Польский добровольческий корпус обеспечивает конвоирование пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах границ Украины.



В РДК добавили, что «несмотря на такие ограничения благодарны Польскому Добровольческому Корпусу за их неоценимый вклад в общее дело» и отметили, что «всегда включают их в планирование» и «делятся с ними трофеями».



1 июня Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус заявили о том, что находятся на украинско-российской границе и планируют продвигаться на территорию РФ.

«Мы идем освобождать всю Россию — от Белгорода до Владивостока. Чтобы в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы», — сказал боец легиона в видео, опубликованном на Telegram-канале РДК.

На сейчас известно о нескольких рейдах РДК на территории Белгородской области.