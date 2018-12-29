Польский Сейм заморозил цены на электроэнергию для потребителей Сегодня, 00:11 60 Цей матеріал також доступний українською Сейм Польши

В пятницу, 28 декабря, нижняя палата Сейма Польши проголосовала за принятие закона, которым цены на электроэнергию для потребителей будут заморожены со следующего года.

Цены останутся на уровне 2018 года, передает Укринформ.

“Целью закона является защита польских семей, польских фирм, промышленности и самоуправления от негативных последствий резкого повышения цен электроэнергии, который мы наблюдаем сейчас”,- заявил депутат от правящей партии Право и Справедливость (PiS) Мацей Малецкий.

По оценкам Минэнерго, благодаря закону потребители сэкономят порядка 2,5 миллиардов долларов.

За принятие закона проголосовало 389 депутатов Сейма, трое были против, 17 воздержалось.

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