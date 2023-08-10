Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты на границе с Беларусью 10 августа, 18:16 Польско-беларусская граница (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Польские военные обнаружили, что на одном из вертолетов, который патрулировал приграничную зону с Беларусью, не хватает взрывателя у одной из ракет.

Об этом сообщается на сайте главного командования родов Вооруженных сил Польши.



В командовании рассказали, что после боевых полетов во вторник, 8 августа, оказалось, что в одной из ракет нет взрывателя. Вертолет вел патрулирование вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами. Польские военные заявили, что не смогли найти детонатор, но что он имеет встроенную защиту и не представляет угрозу. В то же время там попросили сообщить в ближайшую воинскую часть или полицию, если устройство обнаружат.



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В командовании также заявили, что такое случается во время военных операций и что похожие ситуации были в Афганистане.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два беларусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, из-за чего их было сложно обнаружить. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства страны. Подполковник Яцек Горышевский говорил журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «носят учебный характер».

Режим Лукашенко отрицал, что беларусские вертолеты залетели на территорию Польши. Польский МИД выразил протест временному поверенному в делах Беларуси.

На фоне приезда в Беларусь боевиков так называемой ЧВК Вагнера Польша решила отправить на границу с Беларусью 10 тысяч военных и перебросить туда боевые вертолеты. Официальная Варшава не исключает, что в случае эскалации границу с Беларусью могут полностью закрыть.