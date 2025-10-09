В Польше хотят привести генералов в форму после заявлений Гегсета о «толстых» военных

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его ведомство работает над специальным тренировочным планом для улучшения физической подготовки военнослужащих , сообщает RMF24 в четверг, 9 октября.

По данным Военного медицинского института, половина польских военных после 50 лет имеют избыточный вес, повышенный уровень холестерина и гипертонию. В частности, 58% солдат старше 50 имеют лишний вес, а более 46% курят — это самый высокий показатель среди стран НАТО.

Реклама

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич, комментируя ситуацию, отметил, что «генералов с животами все видят», и напомнил слова американского министра обороны Пита Гегсета о недопустимости тучных командиров.

В ответ Косиняк-Камыш заверил, что в польской армии проводятся обязательные экзамены по физической подготовке для всех, включая генералов, а также готовится новая программа тренировок для улучшения формы военных.

30 сентября глава Пентагона Пит Гегсет объявил о введении десяти новых директив Министерства обороны, которые касаются физической подготовки, требований к внешнему виду и возвращения к «высокому мужскому стандарту» для боевых должностей.

«Если вы не соответствуете физическим стандартам мужского уровня для боевых должностей, не можете сдать тест на физическую подготовку или не хотите бриться и выглядеть профессионально, пришло время для новой должности или новой профессии», — говорит он.

Гегсет заявил, что также «абсолютно неприемлемо» видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона и руководящих командований по всему миру. Кроме физических требований, Гегсет анонсировал восстановление стандартов бритья.