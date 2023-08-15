Риск «орбанизации» Польши. Могут ли антиукраинские популисты победить на осенних выборах в этом государстве — эксперт 15 августа, 16:20 Партия Конфедерация раздает листовки, посвященные 80-й годовщине Волынской трагедии, июль 2023 (Фото:Konfederacja / Facebook)

Почему ее популярность стремительно растет и действительно ли эта политсила подпитывается именно антиукраинскими настроениями, в интервью NV объяснил польский журналист, социолог и интеллектуал Славомир Сераковский. Он возглавляет известное польское издание Krytyka Polityczna, также именно он в 2022 году стал инициатором сбора средств для покупки Байрактара от польского народа и успешно завершил эту миссию.

Видео дня

По словам польского социолога, успех партии Конфедерация объясняется прежде всего тем, что польское общество устало от оппозиционной Гражданской платформы Дональда Туска и правящей партии Право и справедливость [ПиС] Ярослава Качиньского.

«Это такие две партии-динозавры, довольно старые, и молодежь ищет альтернативу. Тема украинцев важна, но не главная для сторонников этой партии. Их главный месседж: мы снизим налоги. В Польше, к сожалению, большинство людей думают о собственном кармане, своих собственных деньгах, а не об общественном благосостоянии. ПиС выиграл выборы 2015 года, потому что пообещал социальные выплаты в 500 злотых плюс 13-ю и 14-ю пенсию для всех, кто на пенсии сейчас», — напомнил Сераковский.

Он объясняет, что партия Конфедерация имеет подобную стратегию: они говорят, что снизят налоги, «то есть не дадут 500 злотых, но оставят их в карманах поляков». По словам журналиста и социолога, это очень привлекает молодежь, поскольку молодое поколение поляков «не думает о пенсиях, о здравоохранении, они думают о том, как улучшить собственное экономическое положение».

Комментируя перспективы Конфедерации на выборах в польский парламент, которые состоятся уже 15 октября, Славомир Сераковский отметил, что «абсолютно никто не может сейчас предсказать» их результат. Он отмечает, что симпатии поляков распределены примерно 50% на 50% между сторонниками Качиньского и сторонниками либеральной демократической оппозиции.

«Но эти выборы для Польши уже становятся вопросом жизни и смерти ее либеральной демократии. Или мы сейчас пойдем венгерским путем — они, начиная с 2015 года, планово уничтожали гражданское общество и независимые СМИ, поэтому сегодня Венгрия выглядит как некий клон России — или останемся демократией», — подчеркивает он.

Сераковский предупреждает, что риск «орбанизации» Польши по итогам выборов, к сожалению, довольно высок, «поскольку Качиньский и Орбан совпадают во многих вопросах, симпатизируют друг другу и часто их политические силы одинаково голосуют на европейском уровне, блокируя вопросы, которые могут представлять угрозу их авторитарному правлению внутри стран».

«Они помогают друг другу ограничить либеральные демократии и результатом третьего срока ПиС у власти может стать давление на частные СМИ, неправительственные организации и культурные институты Польши. На обычную судебную систему, не только Конституционный суд, который они уже захватили», — обозначает риски Сераковский.