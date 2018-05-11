Польские депутаты поддержали сокращение своей зарплаты

Сейм Польши принял закон, предусматривающий сокращение зарплат депутатов верхней и нижней палат парламента на 20%.
Согласно закону, зарплата депутата или сенатора, будет соответствовать 80% оклада заместителя министра.
Решение поддержали 240 парламентариев, против - двое, еще пятеро воздержались, сообщает PAP. Кроме того, 213 оппозиционных парламентариев не голосовали за сокращение собственной зарплаты, раскритиковав такую инициативу как источник наполнения бюджета.
Неизменными остаются расходы для покрытия расходов депутатов, связанных с рабочими командировками (25% заработной платы заместителя министра).
Ожидается, что доходы государственного бюджета за счет уменьшения заработной платы депутатов и сенаторов должны увеличиться примерно на 13 млн. злотых ежегодно (более 3 млн евро).
Закон инициировала правящая партия страны Право и справедливость после скандала с премиями, которые выплатили членам Кабмина Беаты Шидло. Выплаты получали все министры и сама экс-премьер. Размер премий составлял от 65 до 82 тыс. злотых (примерно от 19 до 24 тыс. долларов). Ожидается, что теперь премии вернут и передадут на благотворительность.
Сейчас зарплата польских депутатов составляет 10 тыс. злотых - около 2,8 тыс. долларов США.
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