Польская спецслужба посоветовала Медведеву и дальше сочетать алкоголь с наркотиками 14 апреля, 23:55 Дмитрий Медведев (Фото:delfi.lt)

Польское Агентство внутренней безопасности дало совет заместителю председателя Совета национальной безопасности России Дмитрию Медведеву, который заговорил об «исчезновении» Польши и ее премьер-министра Матеуша Моравецкого.

В пятницу утром Медведев в своем Twitter прокомментировал якобы слова Моравецкого о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России, а последняя точно проиграет войну с НАТО.

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«Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе с ее тупым премьер-министром», — добавил он.

На это в Агентстве внутренней безопасности Польши отреагировали так: «Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе».

Позже польская спецслужба в шутку прокомментировала, что «взялась за дипломатию».