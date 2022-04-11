«Акт вмешательства российской стороны». Польская комиссия обвинила Россию в причастности к Смоленской катастрофе 11 апреля, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Катастрофа Ту-154 Польши, 2010 год (Фото:Wikipedia)

Специальная комиссия правительства Польши заявила, что Россия причастна к Смоленской катастрофе, в которой погиб бывший польский президент Лех Качинский. Об этом сообщает ABC.

В отчете комиссии, опубликованном в понедельник 11 апреля, утверждается, что причиной крушения самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года была преднамеренная детонация.

Гибель Качиньского, а также 95 других представителей правительства и вооруженных сил Польши, стала результатом «акта незаконного вмешательства российской стороны», заявил на пресс-конференции глава комиссии Антони Мацеревич.

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«Главным и бесспорным доказательством вмешательства был взрыв в левом крыле… за которым последовал взрыв в центре самолета», — сказал Мацеревич.

Он также отрицал, что польские пилоты или члены экипажа допустили какие-либо ошибки, несмотря на плохую погоду во время крушения.

Отмечается, что Россия так и не передала польской стороне отдельные обломки самолета, что усложнило расследование.

Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском в 2016 году. Правительственная подкомиссия установила, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.

Подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

10 апреля 2010 года у военного аэродрома в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором находилась польская государственная делегация. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 96 человек: супруги Лех и Мария Качинские, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши. Самолет направлялся на мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии.

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