Польская церковь попросила прощения за священников-педофилов

Католическая церковь в Польше попросила прощения у жертв сексуального насилия со стороны ее священнослужителей.

Это объявление было сделано спустя месяц после того, как апелляционный суд оставил в силе решение о том, что церковь несет ответственность за преступления священников-педофилов, передает Reuters.

"Мы просим Бога, жертв насилия, их семьи и церковное сообщество простить весь вред, причиненный детям, молодым людям и их родственникам", - говорится в заявлении польского духовенства.

В католической церкви Польши признали факт сексуального надругательства над детьми и молодыми людьми и призвали жертв сообщать о преступлениях в церковь и государственные органы.

Напомним, что в октябре апелляционный суд Польши оставил в силе решение суда первой инстанции о том, что церковь обязана компенсировать женщине, подвергнувшейся сексуальному насилию со стороны католического священника, один миллион злотых ($268 тысяч).

Священник был арестован в 2008 году и приговорен в 2010 году к четырем годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки.

Это первый случай, когда в Польше суд признал церковь ответственной за сексуальные преступления своего духовенства.