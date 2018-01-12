Польская компания объяснила, почему сотрудники-украинцы носят униформу другого цвета

Польский филиал компании Lindab подробно объяснил, почему его сотрудники-украинцы носят униформу отдельного цвета.

Заявление компании обнародовано посольством Украины в Польше в Facebook.

В частности, компания обеспокоена обвинениями в свой адрес, поскольку прилагает все усилия, чтобы относиться ко всем работникам справедливо, равным образом и с уважением.

Разноцветная униформа названа одним из методов обеспечения эффективности и безопасности на рабочем месте, что также упрощает быструю идентификацию сотрудников.

"Например, бригадиров можно легко распознать по красной рубашке, а техников-по зеленой. Использование униформы или, например, защитных шлемов разных цветов - практичное решение, используемое на крупных промышленных предприятиях во всем мире", - говорится в заявлении.

В компании утверждают, что год назад в производственном цехе и на складе возникли коммуникационные проблемы в связи с тем, что не все работники говорили на одном языке. Это стало причиной ряда стрессовых ситуаций и недоразумений, что часто приводило к увольнениям.

"Мы решили ввести модель быстрого распознавания, каким именно языком пользуются отдельные лица: сотрудники, которые не разговаривали на польском, независимо от национальности, должны были носить другие футболки. Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другой язык, и таким образом могут переводить", - уточнили в компании.

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Такое решение позволило организовать эффективную систему коммуникации между сотрудниками, которая заключается в направлении сообщений непосредственно людям, которые их понимают.

Таким образом, с момента внедрения новой системы все сотрудники, которые не говорят на польском языке, носят желтые футболки, а работники, которые могут помочь с переводом - оранжевые. Выбор цветов не был продиктован скрытыми подтекстом, а изменения помогли преодолеть имеющиеся трудности, вызванные языковым барьером.

Утверждается, что введенные изменения получили положительные отзывы работников, однако, учитывая продолжающуюся в СМИ дискуссию, компания решила рассмотреть этот вопрос на предмет поиска альтернативных решений.





В начале января польские СМИ сообщили, что международная компания Lindab, которая владеет заводом под Варшавой, обязала рабочих-украинцев носить одежду в цветах национального флага. Руководитель завода Михал Вроблевский объяснил, что таким образом "обозначает" работников, которые не говорят по-польски.