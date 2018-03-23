Мое тело, мое дело. Польшу накрыла волна многотысячных акций протеста из-за планов запретить аборты

В Варшаве, по данным горсовета, на митинг вышло 55 тысяч человек

В городах Польши тысячи человек - женщины, мужчины и дети - собрались в пятницу вечером, 23 марта, чтобы выразить протест против планов правящей партии Право и Справедливость ужесточить законы об абортах. Акции проходят по всей стране.

Трансляцию "черной пятницы" проводит Gazeta Wyborcza. Известно, что массовые митинги проходят в Варшаве, Познани и Шецини.

Очередную волну протеста спровоцировали намерения правящей партии в Польше Право и Справедливость (ПиС) запретить в стране аборты, даже если медики подтвердили, что плод не жизнеспособен. В то же время политики предложили отменить уголовную ответственность для женщин, которые сделали аборт. Из-за такой ​​законодательной инициативы более 200 общественных организаций Польши объединились ради протесаного движения. Активисты считают, что подобные изменения угрожают здоровью женщины и нарушают международные обязательства Польши в сфере защиты прав человека.

В Варшаве полиция приостановила колонну. Митингующие пришли в штаб-квартиру ПиС, которую взяли под усиленную охрану полицейские. Нескольких женщин полицейские задержали, однако вскоре их отпустили. На фотографиях видно, что часть участников акции применяют пиротехнику. Правоохранители Варшавы задержали идентифицировали уже трех пироманов, однако никто не был задержан.

Za chwilę wstrzymany zostanie ruch na ul. Raszyńskiej. Zgromadzenie przebiega spokojnie. Legitymowano kilkanascie osóby. W tym trzy osoby używające pirotechniki. Apelujemy o nie używanie jej w tłumie z uwagi na zagrożenie. Nikt nie został zatrzymany. - Policja Warszawa (@Policja_KSP) 23 марта 2018 г.

Представитель городского совета Варшавы сообщил, что в акции протеста принимают участие около 55тысяч человек.

В Познани полиция назвала так называемый черный марш спонтанным. В городе пробки.

Отметим, в последнее время законодательные инициативы официальной Варшавы вызывают по меньшей мере непонимание со стороны партнеров по Евросоюзу и стран-соседей. В частности, резкую критику заслужил польский исторический закон, судебная реформа. Также в Польше ввели запрет торговли по воскресеньям.