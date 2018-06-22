Польшу накрыл мощный шторм: один человек погиб, есть раненые

В Польше сильный ветер повредил дома и оставил без света тысячи человек

В Польше в результате ухудшения погоды погиб один человек, еще десять получили ранения.

Как сообщает RMF 24, ураган и штормовой ветер повредил около 300 домов, 74 тысячи местных жителей остались без света.

Отмечается, что среди пострадавших также есть спасатель.

Сильный ветер сносил деревья. В одном из регионов дерево упало на машину, где находились трое взрослых и ребенок. На одной из строек на рабочего упала стена, а на Мазурских озерах ветер опрокинул две лодки.

Фото: rmf24.pl

Фото: @PKP_PLK_SA