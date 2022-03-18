Антипутинский щит. Правительство Польши объявило о «дерусификации экономики» и отказе от нефти и газа страны-агрессора 18 марта, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Моравецкий заявил, что страны ЕС осознают угрозу (Фото:Geert Vanden Wijngaert/Pool/Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о создании антипутинского щита и «дерусификации экономики» страны.

«Дерусификация экономики» Польши прежде всего заключается в отказе от российских энергоносителей — нефти и газа. Об этом пишут в польском медиа tvn24.

«Уже в этом году мы построили реальное пространство для газовой независимости. Балтийский газопровод, газопровод в Свиноуйсьце. Считаем, что через год, два, три мы станем независимыми от Путина, тогда цены на газ упадут. Однако мы все не должны воспринимать шантаж со стороны Путина», — сказал Моравецкий на пресс-конференции в пятницу 18 марта.

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Он также объявил о выделении трех миллионов злотых для рекапитализации польской компании Gaz-System.

«Это очередная турбулентность. Мы хотим предусмотреть ее и принять соответствующие решения. Мы хотим выйти из этой турбулентности сильнее, чем есть сейчас», — добавил Моравецкий.

Отвечая на вопрос об эмбарго на российский уголь, который покупает около половины польских хозяйств, премьер ответил, что Польша должна позволить себе быть полностью независимой от российского сырья, в частности угля.

«Мы уже делаем заказы и закупки в других странах, таких как Южная Африка, Австралия, Колумбия и США, где нас не будут подвергать шантажу, — добавил он.

16 марта энергетическая система Украины официально завершила объединение с европейской и стала частью ENTSO-E. Страна больше не будет брать и отдавать электроэнергию из сетей Беларуси и России.



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