Победа Украины станет лучшим шагом к вступлению в НАТО — Минобороны Польши 17 марта, 03:04 Мариуш Блащак подчеркнул необходимость поддержки Украины (Фото:MAKS 22)

Вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что победа Украины станет лучшим шагом в евроатлантической интеграции.



Об этом сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день важнейшей и самой бдительной задачей являются гарантии, чтобы Украина выстояла как суверенное и независимое государство. Мы должны мобилизовать как можно больше военных, экономических и финансовых ресурсов, чтобы выиграть эту войну. Безусловно, победа Украины является ее важнейшим шагом к возможному вступлению в структуры НАТО», — заявил Блащак.

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Министр подчеркнул, что саммит НАТО в Литве станет «отличной возможностью поговорить о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе».

«По моему мнению, фундаментальным принципом Альянса является сохранение открытых дверей в НАТО для новых членов. Интеграция Украины в европейское и евроатлантическое сообщество станет лучшей инвестицией для стабильности на нашем континенте», — заявил Блащак.

В феврале президент Владимир Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны. А министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».