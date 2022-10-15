Польша закупит в Южной Корее 300 РСЗО K239 Chunmoo 15 октября, 05:27 K239 Chunmoo могут атаковать цели на расстоянии до 80 км (Фото:AS7404542949/Twitter)

Власти Польши завершили переговоры с Южной Кореей о покупке порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo.

Об этом сообщает Defense news.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава хотела приобрести у США 500 установок РСЗО HIMARS, однако сейчас Польша решила, что закупит и HIMARS, и K239 Chunmoo.

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«Кроме этих установок, мы также приобретем очень значительное количество ракет, как высокоточных с дальностью полета до 70 км, так и тактических с дистанцией боя примерно 300 км», — заявил Блащак.

Корейские РСЗО K239 Chunmoo способны вести огонь разными типами снарядов на дальность до 80 километров.