Польша закупит в Южной Корее 300 РСЗО K239 Chunmoo
K239 Chunmoo могут атаковать цели на расстоянии до 80 км (Фото:AS7404542949/Twitter)
Власти Польши завершили переговоры с Южной Кореей о покупке порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo.
Об этом сообщает Defense news.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава хотела приобрести у США 500 установок РСЗО HIMARS, однако сейчас Польша решила, что закупит и HIMARS, и K239 Chunmoo.
«Кроме этих установок, мы также приобретем очень значительное количество ракет, как высокоточных с дальностью полета до 70 км, так и тактических с дистанцией боя примерно 300 км», — заявил Блащак.
Корейские РСЗО K239 Chunmoo способны вести огонь разными типами снарядов на дальность до 80 километров.