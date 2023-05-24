В Минобороны Польши объявили о планах закупить подводные лодки 24 мая, 14:56 Подводная лодка ORP Orzeł (Фото:Wikipedia)

Польша начинает реализацию программы Орка. Она предусматривает закупку подводных лодок и получение необходимых для них технологий.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на двухдневной конференции Defence24 Day, сообщает RMF-24.

По словам главы Минобороны Польши Блащака, сейчас ВМС Польши имеют одну подводную лодку.

Видео дня

Он также подчеркнул, что «полноценный ВМС должен включать не только надводные подразделения, но и те, которые могут тайно передвигаться под водой».

Сообщается, что в ближайшее время министерство объявит более подробную информацию о количестве лодок, их оборудовании и комплектации.

Такие лодки должны иметь возможность использовать, кроме торпед, крылатые ракеты, запускаемые из подводного пространства и способные поражать глубинные цели на территории противника.



Такое заявление Блащака прозвучало на фоне модернизации подводных флотов в Европе и мире.

«В последние месяцы мы внимательно наблюдали за проектом приобретения Австралией новых подводных лодок, где видим несомненную выгоду, анализируя принятые этой страной решения», — сказал он.



Как вооружается Польша

28 июля 2022 года глава Минобороны Польши Мариуш Блащак одобрил контракты на южнокорейское вооружение для польской армии. Это легкие истребители FA-50, танки К2 и самоходные гаубицы К9.



24 августа в Польше заявили о намерениях вложить в модернизацию армии более 100 млрд евро.

17 марта 2023 года Блащак также заявлял о развертывании РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью России. Их получила 16-я механизированная дивизия в Ольштыне.

4 мая глава Минобороны Польши также сообщил о возможном производстве в Польше противотанковых управляемых ракет Javelin.

5 мая во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином Минобороны Польши подписало соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.

15 мая первые установки HIMARS уже прибыли в Польшу.