«Опугать агрессора». Польша заказала 70 тысяч винтовок Grot

3 января, 05:49
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Польская армия усиливает оборонные возможности (иллюстративное фото) (Фото:@chaikong2511/pexels)

Польская армия усиливает оборонные возможности (иллюстративное фото) (Фото:@chaikong2511/pexels)

Польская армия получит в качестве вооружения почти 70 тысяч автоматических винтовок Grot. Таким образом Польша заявила о «готовности к войне».

Соглашение с производителем подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Укринформ.

«Это хорошие, проверенные винтовки. Их хорошо оценивают в польской армии, а также военнослужащие украинской армии… Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot», — подчеркнул Блащак.

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Польский оружейный завод Лучник из Радома изготовит для армии к концу 2026 почти 70 тысяч винтовок Grot. С учетом предыдущих соглашений для нужд Вооруженных сил Польши в целом закуплено уже около 100 тысяч автоматических винтовок этого типа.

В последующие недели будут подписаны еще несколько соглашений на покупку автоматических винтовок Grot — учитывая запланированное увеличение численности армии до 300 тысяч военнослужащих (на сегодняшний день она составляет почти 164 тыс.).

Польская армия усиливает оборонные возможности, чтобы «отпугнуть агрессора». Министр подчеркнул, что Польша хочет мира, но для этого «должна готовиться к войне».

Таких винтовок должно быть в стране очень много, в том числе и на складах.

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Министр национальной обороны Мариуш Блащак напомнил, что в первые дни полномасштабной войны в Киеве и других городах Украины гражданским выдавали автоматы для защиты от российского агрессора. По убеждению министра, в Польше также должны быть соответствующие запасы автоматического оружия на такой случай.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Российская агрессия Украина-Польша Война в Украине Россия-Польша Война России против Украины

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