Польша заканчивает сооружение стены на границе с Беларусью

29 июня, 17:53
Граница Польши (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / Twitter)

Граница Польши (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / Twitter)

Польские пограничники находятся на финишном этапе сооружения стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter.

На данный момент поляки устанавливают электронное заграждение.

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«Работы по сооружению заграждения на польско-белорусской границе завершаются. Уже началась установка электронного заграждения», — сказано в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что в заграждении предусмотрены 24 проема для крупных зверей, 140 отверстий — для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1542034720963395584

Польша планировала завершить работу над стеной на границе с Беларусью 30 июня.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Польша Граница Российская агрессия Беларусь

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