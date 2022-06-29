Польша заканчивает сооружение стены на границе с Беларусью 29 июня, 17:53 Граница Польши (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / Twitter)

Польские пограничники находятся на финишном этапе сооружения стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter.

На данный момент поляки устанавливают электронное заграждение.

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«Работы по сооружению заграждения на польско-белорусской границе завершаются. Уже началась установка электронного заграждения», — сказано в сообщении.

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Также отмечается, что в заграждении предусмотрены 24 проема для крупных зверей, 140 отверстий — для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

Польша планировала завершить работу над стеной на границе с Беларусью 30 июня.

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