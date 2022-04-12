Польша забрала у российского посольства заброшенный жилой комплекс в Варшаве. Туда могут поселить беженцев 12 апреля, 04:38 Цей матеріал також доступний українською Здание находится по адресу ул. Собеского 100 (Фото:Rafał Trzaskowski / Facebook)

11 апреля польские власти завершили процесс возврата в госсобственность заброшенного жилого комплекса в Варшаве, который с 1970-х годов принадлежал СССР, а затем России.

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Здание находится по адресу ул. Собеского 100 и известно под названием Szpiegowo, что можно перевести как «поселок шпионов».

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«Каждая комната снесена и разобрана. Кажется, для „спасения“ подходят только несущие стены. Даже проводку для лифтов перерезали. Мы нашли там два сейфа — оба пусты», — написал в Facebook мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Ранее он сообщал, что в здании могут поселить украинских беженцев, отмечает Gazeta.pl.

Посол Украины Андрей Дещица заявил, что Украина хочет получить здание. Дипломат направил в МИД Польши ноту, в которой выразил заинтересованность в аренде объекта.

«Украина будет перенимать его согласно польскому законодательству, а не так, как россияне — с нарушением всех норм международного права. В здании можно будет создать украинский культурный центр или украинскую школу», — написал посол в Twitter.

Здание с 1970-х годов принадлежало СССР, а затем России. В 2016 году суд в Варшаве одобрил возвращение его в собственность Польши.

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