Удар РФ по польскому заводу в Виннице: Польша вызвала представителя российского посольства
Польша вызвала представителя посольства РФ после удара страны по заводу в Виннице (Фото: Karolina Grabowska / Pixabay)
Министерство иностранных дел Польши вчера вызвало представителя посольства РФ из-за удара по польскому заводу в Виннице.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Польши.
Отмечается, что ему было сообщено, что удар по заводу, который занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права.
Ранее сообщалось, что во время российской атаки по Украине в ночь на 16 июля беспилотники попали по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.
В ночь на 16 июля российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 400 беспилотниками-имитаторами различных типов, 255 из которых — шахеты.
Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница.
По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона уничтожила 98 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, еще 145 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.