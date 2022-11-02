Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ
Забор будет похож на тот, который построили на границе с Беларусью (Фото:Stanisław Żaryn via Twitter)
Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ из-за угрозы наплыва мигрантов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Радио Польша.
По его словам, решение было принято из-за того, что Россия увеличила количество авиарейсов с Ближнего Востока и Северной Африки в Калининград.
Министр уточнил, что заграждение будет похоже на забор, который установили на границе с Беларусью.
Оно будет состоять из трех слоев колючей проволоки.
«Забор будет высотой 2,5 метра, а в ширину — три метра. С польской стороны будет установлен также забор, защищающий зверей. Нам важно, чтобы граница была плотной. Мы используем опыт, полученный в прошлом году. Временный забор защитил польско-белорусскую границу», — добавил Блащак.
Он уточнил, что строительство забора на границе с Калининградской областью начнется уже в среду. Его будут строить саперы.
Польша начала строить стену на границе с Беларусью из-за наплыва большого количество мигрантов, спровоцированного политикой белорусского диктатора Александра Лукашенко.
2 октября ее удалось полностью достроить. Теперь эта граница страны является самой защищенной в Европе.