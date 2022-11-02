Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ 2 ноября, 11:58 Забор будет похож на тот, который построили на границе с Беларусью (Фото:Stanisław Żaryn via Twitter)

Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ из-за угрозы наплыва мигрантов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Радио Польша.

По его словам, решение было принято из-за того, что Россия увеличила количество авиарейсов с Ближнего Востока и Северной Африки в Калининград.

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Министр уточнил, что заграждение будет похоже на забор, который установили на границе с Беларусью.

Оно будет состоять из трех слоев колючей проволоки.

«Забор будет высотой 2,5 метра, а в ширину — три метра. С польской стороны будет установлен также забор, защищающий зверей. Нам важно, чтобы граница была плотной. Мы используем опыт, полученный в прошлом году. Временный забор защитил польско-белорусскую границу», — добавил Блащак.

Он уточнил, что строительство забора на границе с Калининградской областью начнется уже в среду. Его будут строить саперы.

Польша начала строить стену на границе с Беларусью из-за наплыва большого количество мигрантов, спровоцированного политикой белорусского диктатора Александра Лукашенко.

2 октября ее удалось полностью достроить. Теперь эта граница страны является самой защищенной в Европе.