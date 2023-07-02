Из-за вагнеровцев. Польша усилила границу с Беларусью 2 июля, 14:36 Польша продолжает усиливать свою границу с Беларусью (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / YouTube)

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что направил еще 500 полицейских на польско-белорусскую границу из-за постоянной напряженной ситуации с Беларусью.

Об этом политик написал в своем Twitter.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил укрепить наши силы 500 польскими полицейскими из контртеррористических подразделений и подразделений по борьбе с массовыми беспорядками», — сообщил министр.

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По словам главы МВД Польши, полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам солдат, которые охраняют безопасность границы.

Постоянное напряжение на границе между Беларусью и Польшей уже длится несколько лет. В июне 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позволил нелегальным мигрантам беспрепятственно добираться до границ ЕС через свою страну. Это привело к беспорядкам на польско-белорусской границе, в результате чего правительства Польши и Литвы начали строительство защитных сооружений для уменьшения потока нелегалов.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину польские власти уже несколько раз усиливают меры по укреплению границы. 14 июня польских пограничников обстреляли со стороны Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество сил для контроля. Затем Польша снова увеличила охрану своих границ из-за построения в Беларуси так называемой «линии Хренина», а 26 июня правительство страны сообщило о завершении работ по созданию защитной линии с Калининградской областью РФ.

27 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что перемещение вагнеровцев в Беларусь является «очень негативным сигналом» для его страны, а 29 июня вице-премьер Ярослав Качинский сообщил, что граница Польши будет усилена из-за этой угрозы.